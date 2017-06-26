Sang Ho Yeon’un yönettiği ve Yoo Gong, Soo An Kim, Yu Mi Jung ile Dong Seok Ma’nın oynadığı Zombi Ekspresi (Train to Busan), 21 Temmuz 2017’de Bir Film dağıtımıyla Bir Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Sok Woo, kızını ihmal eden bir babadır. Doğum gününde kızının ısrarları üzerine, onu eski eşinin yanına bırakmak için Busan’a gidecek olan trene biner. Tren kalkmak üzereyken, sıra dışı bir virüsten etkilenen genç bir kadın, trendekilere virüsü yaymaya başlar. Sebebi belirlenemeyen virüs, tüm ülkeye yayılırken, hızla Busan’a yol alan trende de Sok Woo, kızı ve daha birçok yolcu amansız bir hayatta kalma mücadelesine başlarlar.