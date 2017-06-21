Çocuk Filmleri Bu Kez Mülteci Çocuklar İçin Beyazperdedeydi

14. Çocuk Filmleri Festivali, İstabul’un ilk ayağını gerçekleştirdi. Festival, Doğu Anadolu’daki gösterimlerinden sonra Dünya Mülteciler Günü öncesi mülteci çocukları sinema ile buluşturdu. Elazığ, Bingöl ve Tunceli’de 6 bin çocuğa ulaşan ve bu kez mülteci çocukları sinema ile bir araya getiren TÜRSAK Vakfı’nın düzenlediği festivalde çocuklar, her biri uluslararası festivallerde ödül alan filmleri, sinema ve dizi oyuncusu Fulya Aksular’ın anlatımıyla izlediler. Çocukların sinemayla tanışmasını sağlayan, sinema kültürü edinmelerinde ve erken yaşta sanatsal üretim denemelerinde yol gösterici bir rol oynayan festival, Eylül ayında çeşitli etkinliklerle İstanbullu çocuklarla yeniden buluşacak.

Basın Bülteni

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