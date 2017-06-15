10. Documentarist – İstanbul Belgesel Günleri

Documentarist – İstanbul Belgesel Günleri, 17 – 25 Haziran 2017 tarihlerinde 10. yılını kutluyor. Kutlama, geçmiş yıllarda filmleri Documentarist’te gösterilmiş olan yönetmenlerin, festivalin 10. yılı anısına #BelgeselOlmasaydı hashtag’i ile çektiği spot filmlerle haftalar öncesinden başladı. Bu sene ayrıca ilk defa tüm filmler ücretsiz olarak gösterilecek. Türkiye’deki yeni kuşak belgeselcileri ve seyirciyi her sene dünya belgesel sinemasının en iyi yapıtları ile buluşturan festivalin programı 10. yıla özel seçkiler ve bir dizi yenilikler içeriyor. Ayrıca bugüne kadar daha çok Avrupa yakasını mesken tutan festival, bu sene Asya’ya taşınarak iki kıtaya yayılıyor. Film gösterimleri Beyoğlu’nda Aynalı Geçit, Goethe Enstitüsü ve Atlas Sineması’na ek olarak Kadıköy’de Barış Manço Kültür Merkezi’ne de taşınıyor.