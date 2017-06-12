İçi Dışı Şarap, İtalyan Kültür Merkezi’nde Gösteriliyor

İtalyan Kültür Merkezi, 14 Haziran 2017 Çarşamba günü 18:15’de Ferdinando Vicentini Orgnani’nin yönettiği, İçi Dışı Şarap (Vino Dentro) adlı filmi gösteriyor. Filmin konusu şöyle: Giovanni Cuttin için her şey hayatında ilk aldığı bir yudum şarapla başlar. O andan sonra hayatı değişir. 3 yılda utangaç banka memuru ve sadık kocadan, zampara müdüre, İtalya’nın en seçkin şarap uzmanına dönüşür. Yabancı aksanı ve delici bakışlarıyla Profesör karısı Adele’nin katili olmakla suçlanır. Katil olabilir miydi? Giovanni Cuttin, Faust gibi hayatının koordinatlarını değiştirebilme yeteneğine sahip olabilseydi, kaçınılmaz bir bedel sunmak zorunda bırakmasaydı?