Dünya Sineması’nın Gelmiş Geçmiş En İyi Filmi Esaretin Bedeli Tiyatro Sahnesine Taşınıyor

Guguk Kuşu ve Frankenstein gibi kült eserleri sahneye taşıyan Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu, şimdi de dünya sinemasının en iyi filmi olarak gösterilen ve Stephen King’in ölümsüz eserinden uyarlanan Esaretin Bedeli’ni (The Shawshank Redemption), tiyatroseverlerle buluşturuyor. 2017 – 2018 tiyatro sezonunda Türkiye’de ilk kez sahneye konulacak olan Esaretin Bedeli için hazırlıklara başladıklarını belirten Kerem Alışık, “Dünya sinemasının en iyi filmi olarak gösterilen Esaretin Bedeli’ni tiyatro sahnesine taşıyacak olmanın sorumluluğu ve heyecanı içindeyiz.” dedi. Yeni sezonda seyirciyle buluşacak olan oyunun yönetmenliğini Şakir Gürzumar yapacak.