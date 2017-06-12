10. Özgür Film Festivali Film Yarışması Sonuçları Açıklandı

16 – 18 Haziran 2017 tarihleri arasında Osmaniye’de gerçekleştirilecek olan 10. Özgür Film Festivali kapsamında düzenlenen Ulusal Kısa Film Yarışması ve Ulusal Belgesel Film Yarışması’nın sonuçları açıklandı. Kısa Film Yarışması dalında birincilik ödülü Cemre Yılmaz’ın Lâl, ikincilik ödülü Hasan İnce’nin Miroy, üçüncülük ödülü ise Mustafa Yılmaz’ın Özgürlük adlı filmlerine verildi. Ulusal Belgesel Film Yarışması’nın birincilik ödülünü Özer Kesemen’in Hayat Güzeldir adlı filmi kazanırken, ikincilik ödülü Abdurrahman Demir’in Kırmızı, üçüncülük ödülü ise Erkan Tahhusoğlu’nun Karanlıkta Işıklar adlı filmlerine takdim edildi. Film Festivali bu yıl 10. yaşını kutluyor.

Basın Bülteni

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