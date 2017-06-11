Yeşim Salkım Kızıyla Beraber “Büyü”leyecek

13 yıl aradan sonra tekrar beyazperdeye gelecek olan Büyü 2′de anne-kız sürprizi. Başrollerini Özgül Kavruk, İlayna Kıyak ve Can Arapacı’nın paylaştığı filmde Yeşim Salkım, kızı Gizem Salkım’ın da rol aldığı Büyü 2′de konuk oyuncu olarak rol alıyor. Film, üniversitede psikoloji okuyan bir grup gencin, hocaları tarafından doğa üstü varlıkların etkisi altındaki köy halkını ziyarete gitmeleriyle başlayan korku ve macera dolu hikâyeyi konu alıyor.

Basın Bülteni

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