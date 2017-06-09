Dunkirk Filminin Heyecanını Wargaming’in Tarihi Oyunlarıyla Yaşamaya Hazır Olun

Wargaming, Christopher Nolan tarafından yazılıp yönetilen tarihi aksiyon filmi Dunkirk’te geçen ve 2. Dünya Savaşı’nın en destansı olaylarından biri olan Dunkirk tahliyesini oyunculara tanıtmak ve filmi desteklemek için Warner Bros. ile güçlerini birleştirdi. Oynaması ücretsiz çevrimiçi İkinci Dünya Savaşı oyunları kategorisinde dünya lideri olan Wargaming, 180 milyon kayıtlı kullanıcısıyla hem İkinci Dünya Savaşı tarihinin önemli olaylarını hem de bu olaylarda önemli rol almış savaş makinelerini oyunseverlerle buluşturmaya devam ediyor.