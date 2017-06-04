Oriana, İtalyan Kültür Merkezi’nde Gösteriliyor

İtalyan Kültür Merkezi, 06 Haziran 2017 Salı günü 18:00’de Marco Turco’nun yönettiği Oriana adlı, başrollerinde Vittoria Puccini ile Vinicio Marchioni’nin oynadığı filmi gösteriyor. Film, İtalyan gazeteci Oriana Fallaci’nin Toskana kırlarından birinde yer alan evinde sahip olduğu gazetecilik materyallerini düzenlemeye çalışırken, Toskana’ya son dönüşlerinden birinde başlıyor. Gazeteci bu işlerle uğraşırken Floransa Üniversitesi’ne başvurur. İyi niyetli, herhangi bir özelliği olmayan Lisa adlı genç bir gazeteci sadece büyük bir isme yakın olmak adına işi kabul eder, aralarında garip bir ilişki başlar. Orianna’nın ölümle verdiği savaşla Lisa’nın yaşamı çakışır.