Otto Bell’in yönettiği, Ayçolpan Nurgaiv’in oynadığı ve Daisy Ridley’in seslendirdiği belgesel film Kartal Avcısı Kız (The Eagle Huntress), 14 Nisan 2017’de Filmartı Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Köy büyükleri “Kartal avcısı olmak erkek işidir” dese de 13 yaşındaki Ayçolpan, babasının yardımıyla ailesinde 12 nesildir kartal avcısı olan ilk kız olmayı başarır. Moğolistan’da geçen bu sıcak hikâye, bir kız çocuğunun kendi yakaladığı ve yetiştirdiği kartalı ile arasındaki bağı perdeye taşıyor. Yarışmalarda şampiyonlukları olan babasının rekorunu bile geçerek büyüklerinin beklentilerini yıkmakla kalmıyor, dünyaya ilham kaynağı oluyor.