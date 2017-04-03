Türk Yapımcılardan Dev Bütçeli Hollywood Filmi

Ünlü yapımcılar Hakan Türkşen ve eşi Nur Türkşen uzun süredir üzerinde çalıştıkları projelerini hayata geçirdiler. Çiftin Türkiye’de bulunan yapım şirketi Yazz Film’i, Yazz Film Company adıyla Amerika’ya taşıdılar. Los Angelas merkezli şirketin projeleri arasında Türkiye’deki sinema ve dizi filmlerini Amerika’ya pazarlamanın yanı sıra, Hollywood’da, dünyaca ünlü yıldızların rol aldıkları sinema filmleri çekmek olarak belirlediklerini belirttiler. Şu anda hazırlıkları süren 2 uzun metraj sinema filmi projeleri olduğunu belirten Hakan Türkşen, ayrıca Amerika’da oyunculuk yapmak isteyen tüm oyunculara da kapılarının sonuna kadar açık olduğunu söyledi.

Nur Türkşen – Hakan Türkşen

