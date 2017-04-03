Sınırsız Gençlik, İtalyan Kültür Merkezi’nde Gösteriliyor

İtalyan Kültür Merkezi, 04 Nisan 2017 Salı günü 19:00’da Pupi Avati’nin yönettiği, 2010 yapımı Sınırsız Gençlik (Una Sconfinata Giovinezza) adlı, başrollerinde Fabrizio Bentivoglio, Francesca Neri, Serena Grandi ile Gianni Cavina’nın oynadığı filmi gösteriyor. Filmin konusu şöyle: Lino Settembre ve karısı Chicca büyük çalkantılar yaşamayan sakin bir karı koca hayatı yaşayan, her ikisi de yaptıkları işten tatmin olan bir çifttir. Lino Settembre , Il Messaggero Gazetesi’nde çalışmakta, karısı ise Roma Gregoriana Üniversitesi’nde Ortaçağ Filolojisi dersleri vermektedir. 25 yıllık evlilikleri boyunca tek sıkıntıları çocuk sahibi olamamalarıdır.