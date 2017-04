Rupert Sanders’in yönettiği ve Scarlett Johansson, Michael Pitt, Michael Wincott ile Juliette Binoche’in oynadığı Kabuktaki Hayalet (Ghost in the Shell) 31 Mart 2017’de UIP Filmcilik dağıtımıyla UIP Filmcilik tarafından vizyona çıkarıldı.

Dünyaca ünlü bilim kurgu eseri olan Kabuktaki Hayalet (Ghost In The Shell), 9. Birlik Özel Görev Gücü’nün başında yer alan, özel operasyonlardan sorumlu Benzersiz Saybörg Hibrit’in hikâyesini konu alıyor. Kendisini en tehlikeli suçluları durdurmaya adamış olan 9. Birlik, tek amacı Hanka Robotic’in siber teknolojideki girişimlerini yok etmek olan bir düşmanla karşı karşıya kaldığında hareket etmek zorunda kalır.