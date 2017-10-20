Acar Film Stüdyosu, Mecidiyeköy, Şişli, İstanbul
(Yıkıldı, yerine iş hanı yapılıyor – Temmuz 2009)
Acıbadem Akasya Park Açık Hava Sineması
Kadıköy, İstanbul
AFM Profilo Sinemaları, Mecidiyeköy, Şişli, İstanbul
AFM Uptown Sinemaları, Kültür Mahallesi, Tanburi Ali Efendi
Sokak, Uptown AVM, Etiler, Beşiktaş, İstanbul – Kapandı
Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezi, İnönü Caddesi, Artvin
Akbatı AVYM Açık Hava Sineması
Aksaray Bulvar Sineması, Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi,
Aksaray Yeraltı geçidi Yenikapı’ya doğru geçildiğinde sağda.
(Yerinde Bulvar Pasajı var – 2015)
Akün Sineması, Atatürk Bulvarı, Çankaya, Ankara
(Devlet Tiyatrosu olarak hizmet ediyor.)
Aliağa Belediyesi Sineması, Aliağa, İzmir
Alkazar Sineması, İstiklal Caddesi, Kuloğlu Mahallesi,
Beyoğlu, İstanbul
Antalya Kültür Merkezi, Atatürk Kültür Parkı İçi, 100. Yıl Bulvarı, Antalya
Arıplexx Cemalpaşa Sineması, Seyhan, Adana
Artistik Sineması, Beyoğlu, İstanbul
Astoria Cinebonus Sinemaları, Esentepe, Şişli, İstanbul
Atlas Sineması, İstiklal Caddesi, No: 209, Kuloğlu Mahallesi,
Beyoğlu, İstanbul
Avşar Sinemaları, İnönü Mahallesi, İnönü Caddesi,
Malatya Park AVM, Malatya
Aysu Sineması (Kışlık), Karagümrük, Fatih, İstanbul
(Kapandı, metruk duruyor.)
Aysu Sineması (Yazlık), Karagümrük, Fatih, İstanbul
(Otopark olarak kullanılıyor.)
“Sinemalar, A” üzerine bir düşünce
Merhabalar. “Adsız” yazan fotoğraftaki rampa şeklindeki sinema, eski Çavuşdere Bostanı’nın sonunda yer alan yazlık Büyük Işık Bahçe Sineması’dır. Şu an itibarı ile yeni Üsküdar Belediye Binası’nın sol tarafındaki veteriner bölümünün yanıdır. Benim hatırladığım -ki hepsini bilemiyorum- Üsküdar’daki nadir yokuş sinemalardan biridir ve makina dairesi sinemanın Ortasındadır. Saygılar.