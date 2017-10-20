Sinemalar, A

Acar Film Stüdyosu, Mecidiyeköy, Şişli, İstanbul
(Yıkıldı, yerine iş hanı yapılıyor – Temmuz 2009)

Acıbadem Akasya Park Açık Hava Sineması
Kadıköy, İstanbul

Adsız Yazlık Sinema

AFM Profilo Sinemaları, Mecidiyeköy, Şişli, İstanbul

AFM Uptown Sinemaları, Kültür Mahallesi, Tanburi Ali Efendi
Sokak, Uptown AVM, Etiler, Beşiktaş, İstanbul – Kapandı

Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezi, İnönü Caddesi, Artvin

Akbatı AVYM Açık Hava Sineması

Aksaray Bulvar Sineması, Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi,
Aksaray Yeraltı geçidi Yenikapı’ya doğru geçildiğinde sağda. 
(Yerinde Bulvar Pasajı var – 2015)

Akün Sineması, Atatürk Bulvarı, Çankaya, Ankara
(Devlet Tiyatrosu olarak hizmet ediyor.)

Aliağa Belediyesi Sineması, Aliağa, İzmir

Alkazar Sineması, İstiklal Caddesi, Kuloğlu Mahallesi,
Beyoğlu, İstanbul

Antalya Kültür Merkezi, Atatürk Kültür Parkı İçi, 100. Yıl Bulvarı, Antalya

Arıplexx Cemalpaşa Sineması, Seyhan, Adana

Artistik Sineması, Beyoğlu, İstanbul

Astoria Cinebonus Sinemaları, Esentepe, Şişli, İstanbul

Atlas Sineması, İstiklal Caddesi, No: 209, Kuloğlu Mahallesi,
Beyoğlu, İstanbul

Avşar Sinemaları, İnönü Mahallesi, İnönü Caddesi,
Malatya Park AVM, Malatya

Aysu Sineması (Kışlık), Karagümrük, Fatih, İstanbul
(Kapandı, metruk duruyor.)

Aysu Sineması (Yazlık), Karagümrük, Fatih, İstanbul
(Otopark olarak kullanılıyor.)

“Sinemalar, A” üzerine bir düşünce

  1. Merhabalar. “Adsız” yazan fotoğraftaki rampa şeklindeki sinema, eski Çavuşdere Bostanı’nın sonunda yer alan yazlık Büyük Işık Bahçe Sineması’dır. Şu an itibarı ile yeni Üsküdar Belediye Binası’nın sol tarafındaki veteriner bölümünün yanıdır. Benim hatırladığım -ki hepsini bilemiyorum- Üsküdar’daki nadir yokuş sinemalardan biridir ve makina dairesi sinemanın Ortasındadır. Saygılar.

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