8. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali’nin Afişi ve Tanıtım Filmi Yayınlandı

Kadın Yönetmenler Derneği tarafından düzenlenen 8. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali, 05 – 10 Mayıs 2025 tarihleri arasında İzmir’de sinemaseverlerle buluşuyor. Afişi ve tanıtım filmi yayınlanan festival kapsamında 35 film dünya, 58 film ise Türkiye prömiyerini gerçekleştirecek. Toplamda 30 ülkeden 85 film izleyiciyle buluşacak. Megapol Kültür Merkezi sponsorluğunda, Institut Français İzmir ve Goethe – Institut iş birliğiyle hayata geçirilen İzmir’den Karakter Yaratmak Proje Geliştirme Atölyesi, genç yönetmenlerin yeni ve yaratıcı projelerini geliştirmeleri için ilham verici bir alan sunarken, İzmir’in kültürel mirasını sinema ile buluşturmayı amaç ediniyor.

Basın Bülteni

Tanıtım filmini izlemek için tıklayınız.

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