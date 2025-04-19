Hababam Sınıfı Filminin 50. Yılı Kutlaması M. Ünsal Elbeyli’nin Proje ve Moderatörlüğünde Gerçekleştirildi

Ertem Eğilmez yönetiminde sinemaya aktarılarak, vizyona girdiği ilk günden günümüze Türk sinema tarihinin en önemli yapıtlarından olan ve ismini Türk sinema tarihine ve Türk sinema seyircisinin gönlüne altın harflerle yazdıran, Hababam Sınıfı filmi 50. yılı kutlama paneli Kadıköy Belediyesi Feneryolu Gönüllüleri Etkinliği kapsamında, Türk Sineması Araştırmacısı M. Ünsal Elbeyli’nin moderatörlüğünde 18 Nisan Cuma günü Caddebostan Kültür Merkezi’nde yapıldı ve, teşekkür plaketlerinin takdimi ile sona erdi.

Feneryolu Gönüllüleri – Dilaver Gür – M. Ünsal Elbeyli –

Teoman Ayık – Hababam Sınıfı Oyuncuları



Hababam Sınıfı Oyuncuları – M. Ünsal Elbeyli



M. Ünsal Elbeyli



M. Ünsal Elbeyli – Dilaver Gür –

Hababam Sınıfı Oyuncuları – Teoman Ayık



M. Ünsal Elbeyli – Feneryolu Gönüllüleri –

Hababam Sınıfı Oyuncuları

