Tolga Karaçelik’in Yeni Kara Komedisi Saykoterapi, 44. İstanbul Film Festivali’nde

Tolga Karaçelik’in yeni filmi Saykoterapi: Bir Seri Katil Hakkında Yazmaya Karar Veren Yazarın Sığ Hikâyesi, Türkiye prömiyerini 44. İstanbul Film Festivali’nde yapacak. Festivalde Altın Lale için yerli ve yabancı yapımlarla yarışacak olan film, 13 Nisan’da Atlas Sineması’nda, 14 Nisan’da Kadıköy Sineması’nda, 18 Nisan’da ise Nişantaşı Nişantaşı City’s Cinewam Sineması’nda sinemaseverlerle buluşacak. Karaçelik’in yazıp yönettiği dördüncü ve İngilizce çekilen ilk filmi Saykoterapi: Bir Seri Katil Hakkında Yazmaya Karar Veren Yazarın Sığ Hikâyesi’nin başrollerini, ünlü yıldızlar Steve Buscemi, Britt Lower ve John Magaro paylaşıyor.
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