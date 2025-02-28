Oscar Ödüllü Yönetmen Bong Joon Ho’nun Mickey 17 Filmine İlham Kaynağı Olan Edward Ashton’un Mickey 7 Adlı Romanı İthaki Yayınları’ndan Satışa Sunuldu

Robert Pattinson’ın başrolünde yer aldığı Mickey 17 filmine ilham kaynağı olan, Edward Ashton’un Mickey 7 adlı romanı şimdi Türkçede. Mickey 7, bir “Harcanabilir”di: Buz gezegeni Niflheim’ı kolonileştirmek için gönderilen keşif ekibinin harcanabilir bir çalışanı. Eğer bir görev çok tehlikeliyse ona Mickey gidiyordu çünkü her öldüğünde, hafızasının büyük kısmını koruyarak yeni bir bedenle tekrar üretiliyordu. Altıncı ölümünün ardından Mickey 7, iş sözleşmesinin şartlarını ve neden bu iş pozisyonunun boş kaldığını çok iyi anlamıştı. Oldukça rutin bir keşif görevinde Mickey 7 kaybolunca “yine” öldüğü varsayılmıştı. Ancak, koloni üssüne geri döndüğünde Mickey 8, onun yerine göreve başlamıştı.

Basın Bülteni

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