Mustafa Arslan’ı (Kâhtalı Mıçı) Kaybettik

Türk Halk Müziği Sanatçısı ve oyuncu Mustafa Aslan, 15 Şubat 2025 Cumartesi günü 74 yaşında hayatını kaybetti. Kâhtalı Mıçı lâkabıyla tanınan sanatçı 1953 yılında Adıyaman’ın Kâhta ilçesinde doğdu. 17 yaşından itibaren Kâhta’da yerel türkücülük yaptı. 1991 yılında geldiği İstanbul’da bir müddet yaşadıktan sonra Şanlıurfa’ya yerleşti. Ahmet Sezgin, Nuri Sesigüzel, Mahsuni Şerif, Sami Kasap gibi sanatçıların parçalarını seslendirdi. Kahtalı Mıçı, Sırrı Süreyya Önder’in yönettiği Beynelmilel ile Ali Adnan Özgür’ün yönettiği Mazlum Kuzey adlı sinema filmlerinde ve birkaç adet TV filminde rol aldı. Merhuma Tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.