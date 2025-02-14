Christian Gudegast’ın yönettiği ve Gerard Butler, O’Shea Jackson Jr., Evin Ahmad ile Salvatore Esposito’nun oynadığı Suç Takımı 2: Pantera (Den of Thieves 2: Pantera), 21 Şubat 2025’de TME Films dağıtımıyla TME Films tarafından vizyona çıkarılıyor.

Film, O’Brien’ın, Avrupa’da Pantera mafyasıyla iş birliği yapan Donnie Wilson’ı takip etmesini konu alıyor. Donnie, dünyanın en büyük elmas borsasında büyük bir soygun planlamaktadır. Den of Thieves’ın devamı olan film, elektrikli araçlarla gerçekleştirilen aksiyon dolu araba takip sahneleriyle dikkat çekiyor. Yönetmen bu sahneleri daha gerçekçi kılmak için önemli bir markayla iş birliği yaptı.