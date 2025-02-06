Alexey Nuzhny’nin yönettiği ve Yuliya Peresild, Konstantin Khabensky, Irina Gorbacheva ile Dmitriy Dyuzhev’in oynadığı Bremen Mızıkacıları (The Bremen Town Musicians), 28 Şubat 2025’de A90 Pictures dağıtımıyla Kunay Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Kasabalardan birinde Trubadur, bir Prenses’e âşık olur ve Kral’ın güvenini kazanmak için bir plan yapar. İlk olarak Kral’ın kızını güldürmeleri gerekmektedir, ancak Prenses’le karşılaşmalarının tehlikeli bir maceraya dönüşmesi de mümkündür. Trubadur ve arkadaşlarına karşı sinsi düşmanlar, entrikalar ve çeşitli tuzaklar vardır ama aşk için mücadele etmeleri şarttır.