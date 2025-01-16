Kırarım Kalbini Filminin Ana Afişi Paylaşıldı

Ana afişi paylaşılan Kırarım Kalbini filminin konusu “Ne kadar uğraşırsan uğraş, geçmişinden ayrılamazsın.” cümlesiyle özetlenebiliyor. Bu Sevgililer Günü’nde Ke Huy Quan, geride bırakmak istediği karanlık bir sırrı olan yumuşak huylu bir emlakçı olarak ilk büyük başrolüne koşuyor. Çığır açan aksiyon filmleri Önemsiz Biri, Vahşi Gece, Suikast Treni, Sarışın Bomba ve Dublör’ün yapımcıları 87North’tan içgüdüsel, yüksek oktanlı bir öfke ve intikam hikâyesi geliyor. Emlakçı Marvin Gable, ölüme terk ettiği eski suç ortağı Rose’dan kan kırmızı bir zarf alır. Şimdi Marvin, acımasız tetikçilerin dünyasına geri dönmüştür. Marvin geçmişiyle yüzleşmelidir.

Basın Bülteni

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