Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilecek olan Alevi Sinema Günleri, Alevi Bektaşi kültürünü sinema aracılığıyla tanıtmayı amaçlıyor. 15 – 17 Kasım 2024 tarihlerinde Beyoğlu Atlas 1948 Sineması’nda düzenlenecek etkinliği Alevi Vakıfları Federasyonu düzenliyor. Etkinliğin açılışı, 15 Kasım 2024 Cuma günü saat 21:00’de 1973 Azerbaycan yapımı, gösterildiği dönemde izlenme rekorları kıran Seyyid Nesimi filmi ile yapılacak. Etkinliklerin son gösterimi ise 17 Kasım 2024 Pazar günü saat 20:00’de Tahtacı Fatma filmi ile yapılacak. 1979 yapımı belgesel film, Toroslar’da yaşayan 12 yaşındaki bir “tahtacı” kızının zorlu yaşamını, özlemlerini ve bilinçaltındaki korkularını yansıtıyor.

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Tahtacı Fatma