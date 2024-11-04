Morî, 66. Zinebi Uluslararası Belgesel ve Kısa Film Festivali’ne Seçildi

Yönetmenliğini Yakup Tekintangaç’ın üstlendiği kısa film Morî, bu yıl 66. kez yapılan Zinebi Uluslararası Belgesel ve Kısa Film Festivali’nin Uluslararası Yarışma seçkisinde yer aldı. İspanya’nın üçüncü en eski festivali olan Zinebi, dünya sinemasında yenilikçi kısa filmler ve belgesellerin buluşma noktası olarak tanınıyor. Dünya prömiyerini Almanya’da 70. Oberhausen Uluslararası Kısa Film Festivali’nde yapan Morî, takiben 43. Vancouver Uluslararası Film Festivali, 24. Short Shorts Film Festival & Asia, 46. Cinemed Montpellier Akdeniz Film Festivali ve 41. Tahran Uluslararası Kısa Film Festivali‘ne katıldı.

Basın Bülteni

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

Yönetmen Yakup Tekintangaç

