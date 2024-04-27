26 Nisan’da 27. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’nin Basın Toplantısı Gerçekleştirildi

09 – 16 Mayıs 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan 27. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali bu yıl, İranlı şair ve yönetmen Füruğ Ferruhzad’dan esinle “Daha Fazlası, Daha Azı Değil: Sen Uçuşu Hatırla” temasıyla izleyicilerle buluşarak tüm olumsuzluklara karşın yılmadan, umutsuzluğa kapılmadan verilen kadın mücadelesini hatırlatmayı amaçlıyor. Yeni adı Kült Kavaklıdere olan eski Kavaklıdere Sineması’nda yapılacak festivalin sözel bölümünü oluşturan söyleşi ve paneller ise Goethe – Institut’da yapılacak.

Basın Bülteni

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