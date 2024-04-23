Son Yılların Parlayan Genç Oyuncularından Buse Meral İlk Sinema Filmi Cadı ile Seyircinin Karşısına Çıkacak

Başrollerinde Furkan Andıç ve Buse Meral’in yer aldığı Cadı filmi 26 Nisan’da izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Filmde Cadı söylentilerinin ardındaki gizemi çözmeye çalışan Fikriye karakterine hayat veren Buse Meral, Cadı’yı ve karakteriyle ilgili görüşlerini paylaştı: “Filmimizde Fikriye’yi canlandırıyorum. Fikriye, iyi eğitim almış, okumaya meraklı, ailesini kaybetmiş ve aile hasreti çeken, 20 yaşlarının ortalarında genç ve dul bir kadın.”

Basın Bülteni

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