Mesut Kara’yı Kaybettik

Sinema Yazarı ve Yönetmen Mesut Kara, 14 Nisan 2024 Pazar günü hayatını kaybetti. 1961 İstanbul doğumlu Kara, 15 yıldır sinema yazarlığı yapıyordu. Mesut Kara, Işıyarak Yok Olan Aktör Erkan Yücel – Şimdi Geçti Buradan adlı belgesel filmin yönetmenliğini yaptı, yayınlanan kitapları arasında ise Sinema ve 12 Eylül, Artizler Kahvesi, Pendikli Yıllar ve Sinemasal Anılar, Yeşilçam Hatırası ve Yeşilçam’da Unutulmayan Yüzler adlı kitapları var. Mesut Kara ayrıca Klaros Yayınları’nın Sinema Kitaplığı serisinin editörlüğünü de üstlendi. Merhuma Tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.