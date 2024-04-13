Şakir Öner Günhan’ı Kaybettik

Türk Halk Müziği sanatçısı Şakir Öner Günhan, 13 Nisan 2024 Cumartesi günü hayatını kaybetti. 1942 yılında Mudanya’da doğan Şakir Öner Günhan, birçok TV programında sunucu, yönetmen ve yapımcı olarak çalıştı. En son Bölge Müdürü olarak görev yapmakta olduğu TRT’den 2007 yılında emekli olan sanatçının rol aldığı bir de Çizmeli Kedi adlı sinema filmi bulunuyor. Şakir Öner Günhan’ın cenazesi, 14 Nisan 2024 Pazar günü Bodrum Bitez Adliye Camii’nde öğle vakti kılınacak cenaze namazını müteakip Bodrum Bitez Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Merhuma Tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.