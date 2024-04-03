Üç Harfliler: Nazar Filminin Oyunculardan Dikkat Çeken Açıklamalar: Sette Yalnız Kalmak İstemedik

Melodi Tözüm’ün yönetmen ve senaristliğini yaptığı Üç Harfliler: Nazar filmi seyirciyle buluşmaya hazırlanırken, filmin oyuncu kadrosundan ilginç açıklamalar geldi. Maneviyatı çok güçlü ve mutaassıp bir aileden gelmiş olan Suna’yı canlandıran genç oyuncu Berfin Naz Uzar, kendisine çok zıt bir karakteri oynamaktan büyük keyif aldığını ifade ederken, “Filmde gerilimi maksimum noktada hissettiğim anlar oldu. Hatta bazı sahneleri göz göze gelmeden geçirmek istediğim.” dedi. Böceklerden çok korktuğunu dile getiren oyuncu, “Bir sahnede böceklere temas etmek durumda kaldım. Sahne sonrası kendimi korkudan arkaya atıp gerçek çığlık atarak kaçtım.” diye konuştu.

Basın Bülteni

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Alperen Çavdar / Elis Sezgin



Gülderen Güler / Hatice İrkin

