Engin Temizer’i Kaybettik

Sinemamızın Yeşilçam dönemi yönetmen ve senaristlerinden Engin Temizer, 03 Nisan 2024 Çarşamba günü hayatını kaybetti. 1949’da İstanbul’da doğan, 1972’de yönetmen olan Temizer, Yunus Emre, Yaman Delikanlı, Vur Vur Kaç Kaç, Kolsuz Kahraman gibi sinema filmleriyle tanınıyor. 1995’te yönettiği Yahya Kaptan adlı TV dizisi ile tanınırlığı daha da arttı. Engin Temizer’in cenazesi, 04 Nisan 2024 Perşembe günü Balıkesir Burhaniye Börülce Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Merhuma Tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.