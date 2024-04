Suga D’nin yönettiği ve August, Suga D, RM, Jimin ile Jung Kook’un oynadığı Suga | Agust D Tour ‘D-Day’ The Movie, 10 Nisan 2024’de CGV Mars Dağıtım tarafından vizyona çıkarılıyor.

BTS Suga’nın Encore Konseri, Suga Agust D Tour ‘D-Day’ The Movie’nin merakla beklenen filmi tüm dünyada sinemalarda. Dünya turnesinin büyük finali olan Suga Agust D Tour ‘D-Day’ The Final ise 10 şehirde düzenlenen 25 konserin doruk noktasını oluşturdu ve süresi boyunca toplam 290.000 izleyiciyi büyüledi. “21. Yüzyıl Pop İkonu” BTS üyesi Suga ve solo sanatçı Agust D arasındaki enfes sesler, heyecan verici performans, patlayıcı enerji ve heyecanı sinemalarda yaşayın.