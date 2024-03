Rhys Frake Waterfield’in yönettiği ve Scott Chambers, Ryan Olivia, Eddy MacKenzie ile Lewis Santer’in oynadığı Winnie The Pooh: Kan ve Bal II (Winnie the Pooh: Blood and Honey II), 29 Mart 2024’de A90 Pictures dağıtımıyla BG Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Birçok kişi Yüz Dönüm Ormanı’ndaki cinayetlerin Christopher tarafından işlendiğine inanmaktadır. Yaşanan dehşet üzerine terapiye başlayan genç adam geçmişiyle ilgili sırlar olduğunu öğrenir. Bu arada intikam için geri dönme planları yapan Winnie ve Piglet bu kez Tigger ve Owl’u da yanında getirir. Hesaplaşma için ormana dönen kahramanlar Christopher’ı sıkıştırıp öldürmek için her şeyi yapmaya hazırdır.

Basın Bülteni: 1 / 2

Fotoğraflar

Fragman

IMDb