Ödüllü Yönetmen İhsan Taş’tan Örnek Davranış

Daha önce Kaçış 1950, Parayı Bulduk, Temel ile Dursun İstanbul’da, Dedemin Gözyaşları ve Filme Gel gibi sinema filmleri başta olmak üzere bir çok başarılı projelere imza atan başarılı yönetmen İhsan Taş, kalp krizini önlemek amacıyla çektiği kamu spotu ile yeniden gündemde. İhsan Taş’ın çektiği kamu spotunda Halil Ergün, Elif Kaya ve çocuk oyuncu Kumsal Vural ile birlikte tüm ekip, projede gönüllü olarak yer aldı. İhsan Taş, yeni sinema filmi projesinin cast çalışmalarını sürdürüyor.

Basın Bülteni

Kamu spotunu izlemek için tıklayınız.

İhsan Taş – Erkan Petekkaya



İhsan Taş – Halil Ergün



İhsan Taş – Halil Ergün – Elif Kaya

