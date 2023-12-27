Luc Besson Kendi Joker’ini Yarattı: Dogman, Bu Cuma Sinemalarda

Leon: Sevginin Gücü, Beşinci Güç, Lucy filmlerinin usta yönetmeni Luc Besson’dan sinema klasikleri arasına girecek muhteşem bir film. Luc Besson, ailesi tarafından bir köpek kafesine kapatılan beş yaşındaki çocukla ilgili şaşırtıcı haberi gördüğünde Dogman’i yapmaya karar veriyor. 115 köpekle birlikte çalışılan ve hiçbir CGI efekt kullanılmayan, Luc Besson’un son harikası Dogman: Köpeklerin Efendisi (Dogman), 29 Aralık 2023 Cuma günü sinemalarımızda gösterime giriyor.

Basın Bülteni

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