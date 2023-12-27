İbrahim Büyükak ve Yasemin Sakallıoğlu’nu Buluşturan Evlilik Komedisi Mutluyuz Filminin Galası Gerçekleşti

İbrahim Büyükak’ın yazıp, yönetmenliğini üstlendiği, aynı zamanda başrollerini Yasemin Sakallıoğlu ile paylaştığı, 29 Aralık’ta vizyona girecek Mutluyuz filminin galası dün gece Levent Paribu Cineverse Sineması’nda gerçekleşti. Galaya Murat Boz, Oğuzhan Koç, Mert Fırat, Hande Subaşı, Burcu Kara, Onur Buldu, Gökhan Keser, Atakan Çelik, Keremcem, Seray Kaya, Seçkin Piriler gibi birçok ünlü isim katıldı.

Basın Bülteni

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Atakan Çelik



Başak Parlak



Fırat Parlak – Burcu Kara



Hande Subaşı



Mert Fırat



Mert Fırat – İbrahim Büyükak – Reynmen – Yasemin Sakallıoğlu



Murat Boz – Mustafa Aksakallı – Oğulcan Engin



Oğuzhan Koç



Onur Buldu



Seçkin Piriler



Yasemin Sakallıoğlu – İbrahim Büyükak

