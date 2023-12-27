İbrahim Büyükak ve Yasemin Sakallıoğlu’nu Buluşturan Evlilik Komedisi Mutluyuz Filminin Galası Gerçekleşti

İbrahim Büyükak’ın yazıp, yönetmenliğini üstlendiği, aynı zamanda başrollerini Yasemin Sakallıoğlu ile paylaştığı, 29 Aralık’ta vizyona girecek Mutluyuz filminin galası dün gece Levent Paribu Cineverse Sineması’nda gerçekleşti. Galaya Murat Boz, Oğuzhan Koç, Mert Fırat, Hande Subaşı, Burcu Kara, Onur Buldu, Gökhan Keser, Atakan Çelik, Keremcem, Seray Kaya, Seçkin Piriler gibi birçok ünlü isim katıldı.
- Basın Bülteni
- Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.
Mert Fırat – İbrahim Büyükak – Reynmen – Yasemin Sakallıoğlu
Murat Boz – Mustafa Aksakallı – Oğulcan Engin