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İbrahim Büyükak ve Yasemin Sakallıoğlu’nu Buluşturan Evlilik Komedisi Mutluyuz Filminin Galası Gerçekleşti

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İbrahim Büyükak’ın yazıp, yönetmenliğini üstlendiği, aynı zamanda başrollerini Yasemin Sakallıoğlu ile paylaştığı, 29 Aralık’ta vizyona girecek Mutluyuz filminin galası dün gece Levent Paribu Cineverse Sineması’nda gerçekleşti. Galaya Murat Boz, Oğuzhan Koç, Mert Fırat, Hande Subaşı, Burcu Kara, Onur Buldu, Gökhan Keser, Atakan Çelik, Keremcem, Seray Kaya, Seçkin Piriler gibi birçok ünlü isim katıldı.

Atakan Çelik

Başak Parlak

Fırat Parlak – Burcu Kara

Hande Subaşı

Mert Fırat

Mert Fırat – İbrahim Büyükak – Reynmen – Yasemin Sakallıoğlu

Murat Boz – Mustafa Aksakallı – Oğulcan Engin

Oğuzhan Koç

Onur Buldu

Seçkin Piriler

Yasemin Sakallıoğlu – İbrahim Büyükak

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