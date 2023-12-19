28. Türkiye Almanya Film Festivali 2024 Onur Ödülleri İris Berben ve Hale Soygazi’ye Veriliyor

08 – 17 Mart 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 28. Türkiye Almanya Film Festivali’nin Onur Ödülleri, çok kültürlü sinema sanatına verdikleri uluslararası düzeydeki katkıları nedeniyle sinema oyuncuları İris Berben ve Hale Soygazi’ye veriliyor. Festival 08 Mart 2024 Cuma akşamı Nürnberg Tafelhalle’de düzenlenecek galayla açılıyor. Açılış galasında onur ödülleri sahipleri İris Berben ve Hale Soygazi’nin yanısıra, Nürnberg Ana Belediye Başkanı Marcus König, Nürnberg Kültür Belediye Başkanı Prof. Dr. Julia Lehner ile Türkiye’den ve Almanya’dan sanatçılar hazır bulunacaklar. Gala akşamının müzikleri ise Hildehard Pohl & Yogo Pausch ikilisinden dinlenecek.

Basın Bülteni

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Iris Berben

