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Ölümlü Dünya 2’nin Galası Yapıldı

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Yönetmenliğini Ali Atay’ın yaptığı, senaryosunu Ali Atay, Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi’nin kaleme aldığı, başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Ölümlü Dünya 2 filminin galası dün akşam Levent Paribu Cineverse Kanyon Sineması’nda gerçekleşti. Filmin oyuncularından Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Doğu Demirkol, Feyyaz Yiğit, Mehmet Özgür, Giray Altınok, İrem Sak, Özgür Emre Yıldırım, Sarp Apak’ın katıldığı galaya pek çok ünlü isim de davetliydi.

Büşra Pekin / Cem Yılmaz

Cemal Okan – Timur Savcı / Cengiz Bozkurt

Hazal Kaya / Kaan Urgancıoğlu

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