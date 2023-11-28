14. İtalyan Sinemasıyla Buluşma, İtalya’nın Oscar Adayı Kaptan Benim Filminin Türkiye Prömiyeriyle Başladı

İstanbul İtalyan Kültür Merkezi tarafından düzenlenen 14. İtalyan Sinemasıyla Buluşma, 27 Kasım Pazartesi akşamı Beyoğlu İtalyan Kültür Merkezi Tiyatro Salonu’nda İtalya’nın Oscar adayı, Matteo Garrone imzalı Kaptan Benim filminin Türkiye prömiyeriyle başladı. Çağdaş İtalyan sinemasının en dikkat çeken yeni filmlerini İstanbul’a getiren ve 03 Aralık’a kadar devam edecek program kapsamında, yedi yapım daha Türkiye’de ilk kez gösterilecek. Sinemaseverlerin ücretsiz takip edebildiği gösterimler ayrıca Kadıköy’de bulunan Sinematek / Sinema Evi’nde de yapılacak.

Basın Bülteni

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