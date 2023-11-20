13. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nde Kısa Metraj Film Gösterimleri Herkese Ücretsiz

Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, Kısa Metraj Belgesel Film ve Kurmaca Film gösterimleri 21 – 22 Kasım günlerinde, 14:30 ve 17:00 saatlerinde İBB Beyoğlu Sineması’nda izleyici ile buluşacak. Türk ve Dünya sinemasından seçilmiş, ana temaları adalet olan filmler Altın Terazi Kısa Metraj Kurmaca Film Yarışması’nda yerini bulacak ve 10 kurmaca kısa film yarışacak. Altın Terazi Kısa Metraj Belgesel Yarışması’nda da 10 kısa belgesel film gösterilecek ve yarışacak.

Adalet Arayışı (Searching For Justice)



Ben Sen O Biz Siz Onlar (I You He She We You They)



Beyaz Dağın Çocukları (Children Of The White Mountain)



Boykot (Boycott)



Hayatımın En Güzel Günü (The Best Day In My Life)



Kuduz (A Rabia – Rabies)



Sarı (Yellow)



Sevmekle Alakası Yok (Love Has Nothing To Do With It)



Suriyeli Kozmonot (The Syrian Cosmonaut)



Şimdi Ne Olacak? (What Will Happen Now?)



Teamül (Tradition)



Tek Yön (One Way)



Temiz Bir Sayfa (A Clean Slate)



Transit



Ukraynamızın Gökleri (Our Ukrainian Sky)



Yada Yağmurları (Jade Rain)



Yeryüzündekiler (Those On Earth)

