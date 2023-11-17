Suç ve Ceza Film Festivali Törenle Başladı

Adalet temasıyla her yıl düzenlenen Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nin 13.sü Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleşen açılış töreniyle başladı. Festivalin Sinema Onur Ödülü sinema ve tiyatroda sürdürdüğü çalışmaları nedeniyle oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu’na, insan hakları ve ifade özgürlüğü konusunda sürdürdüğü çalışmaları nedeniyle Akademik Onur Ödülü Prof. Dr. İoanna Kuçuradi’ye, 16 Kasım Perşembe akşamı takdim edildi.

Basın Bülteni

Törenden görseller için tıklayınız.

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Adem Sözüer



Adem Sözüer – İoanna Kuçuradi –

Ayşenil Şamlıoğlu – Bengi Semerci



Adem Sözüer – Melis Behlil – Carmen Gray –

Alin Taşçıyan – İoanna Kuçuradi – Ayşenil Şamlıoğlu –

Enis Rıza Sakızlı – Lalehan Öcal – Bengi Semerci



Alin Taşçıyan



Bengi Semerci



Franck Finance Madureira



İoanna Kuçuradi – Ayşenil Şamlıoğlu – Alin Taşçıyan



Necmettin Çobanoğlu – Hüseyin Özşahin

