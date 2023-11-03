Atatürk, 1. Film’in Tamamı 03 Kasım’da Sadece Sinemalarda

Atatürk 1881 – 1919 sinemalarda iki film olarak yayınlanacak. TV.deki 75 dakikalık yayının ardından, Atatürk, 1. Film’in 132 dakika uzunluğundaki tamamı 03 Kasım 2023 Cuma günü sinemalarda vizyona giriyor. Mehmet Ada Öztekin’in yönettiği ve senaryosunu Necati Şahin’in yazdığı filmde Atatürk rolünü Aras Bulut İynemli, Zübeyde Hanım’ı Songül Öden, Enver Paşa’yı Sarp Akkaya, Madame Corinne’i Esra Bilgiç, Ali Rıza Efendi’yi Mehmet Günsür oynuyor.

Basın Bülteni

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