Cumhuriyet’imizin 100. Yılında Türk Yapımları Hollywood’u Aydınlatacak

Hollywood Türk Film ve Drama Günleri, T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve T. C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın destekleri ile 04 – 05 Kasım 2023 tarihlerinde Los Angeles’da düzenleniyor. Etkinlik, modern Türkiye’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını ve mirasını yansıtan Atatürk 1881 – 1919 filminin dünya prömiyeriyle açılış yapacak. Prömiyere Atatürk 1881 – 1919 filminin başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli ve yönetmen Mehmet Ada Öztekin katılım sağlayacak. Organizasyonun ikinci gününde ikinci sezonu ile GAİN’de yayınlanacak olan Şahsiyet dizisinin ilk bölüm gösterimi gerçekleşecek.
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