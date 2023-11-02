Cumhuriyet’imizin 100. Yılında Türk Yapımları Hollywood’u Aydınlatacak

Hollywood Türk Film ve Drama Günleri, T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve T. C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın destekleri ile 04 – 05 Kasım 2023 tarihlerinde Los Angeles’da düzenleniyor. Etkinlik, modern Türkiye’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını ve mirasını yansıtan Atatürk 1881 – 1919 filminin dünya prömiyeriyle açılış yapacak. Prömiyere Atatürk 1881 – 1919 filminin başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli ve yönetmen Mehmet Ada Öztekin katılım sağlayacak. Organizasyonun ikinci gününde ikinci sezonu ile GAİN’de yayınlanacak olan Şahsiyet dizisinin ilk bölüm gösterimi gerçekleşecek.

Basın Bülteni

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