Wonka Filminin Yeni Posteri Yayınlandı

Roald Dahl’ın Charlie’nin Çikolata Fabrikası (Charlie and the Chocolate Factory) adlı ünlü kitabından uyarlanan Wonka, beyazperdede seyirci ile buluşmaya hazırlanıyor. Dünyanın en büyük mucidi, sihirbazı ve çikolata üreticisinin bugün bildiğimiz sevilen Willy Wonka’ya nasıl dönüştüğünün büyüleyici hikâyesini anlatan filmin yeni posteri yayınlandı. İzleyiciyi ünlü Çikolata Fabrikası’nın ilk yıllarına götürecek olan Wonka, 15 Aralık Cuma günü sinemalarda gösterime giriyor. Üçüncü kez beyazperdeye taşınan ünlü eserin ikonik karakteri Wonka’yı Gene Wilder ve Jonny Deep’in ardından bu kez yetenekli oyuncu Timothee Chalamet perdeye getiriyor.

Basın Bülteni

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.