Akdeniz Sinemaları İzmir’de Buluşuyor

İzmir Uluslararası Akdeniz Sinemaları Buluşması (MED CINE İzmir) üçüncü kez İzmirlilerle buluşuyor. Etkinlik kapsamında 20 film gösterilecek. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “Dünyamız savaş değil, barış ve hoşgörü istiyor. Akdeniz Sinemaları Buluşması’na tarihi bir görev düşüyor. Her zaman ve her koşulda barışın savunucusu olmak.” sözünden hareketle etkinliğin açılış günü olan 08 Kasım 2023 Çarşamba gününün Dünya Şehircilik Günü olması nedeniyle İzmir Mimarlık Merkezi’nde Kent ve Sanat başlıklı bir panel yapılacak.

Basın Bülteni

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