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Altın Koza’da Onur Ödülleri Perran Kutman ve Cihan Ünal’a Verildi

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30. Uluslararası Altın Koza Film Festivali’nin Onur Ödülleri Töreni, muhteşem bir geceye sahne oldu. Bu yılki Onur Ödülleri, Perran Kutman ve Cihan Ünal’a verildi. Festivalin ulusal yarışma filmlerinden Kıyıda, Annesinin Kuzusu ve Ceylin filmlerinin gösterimleri, yönetmen ve oyuncularının katılımlarıyla gerçekleştirildi. Belgesel Film Yarışması ve Kısa Film Yarışması finalist filmlerinin gösterimi yapıldı. Festival, söyleşiler, paneller ve özel gösterimlerle sürüyor.

  • Basın Bülteni
  • Dördüncü gün görüntüleri için tıklayınız.
  • Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

Annesinin Kuzusu Söyleşisinden

Aşk, Ateş ve Anarşi Günleri Söyleşisinden

Ceylin Söyleşisinden

Kıyıda Söyleşisinden

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