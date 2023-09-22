Altın Koza’da Kuru Otlar Üstüne Rüzgârı Nuri Bilge Ceylan ve Film Ekibi Dakikalarca Ayakta Alkışlandı

Nuri Bilge Ceylan’ın son filmi Kuru Otlar Üstüne Türkiye prömiyerini 30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde yaptı. 76. Cannes Film Festivali’nde, Merve Dizdar’a oyunculuk performansıyla En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandıran film, Türkiye’de ilk kez Altın Koza’da izleyici karşısına çıktı. Film biletlerinin satışından elde edilen gelirin İhtiyaç Haritası aracılığıyla deprem bölgelerine ulaştırılacağı gösterim yedi salonda yapıldı.

Basın Bülteni

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Bulut Reyhanoğlu – Gani Müjde –

Çağlar Ertuğrul – Halil Ergün – Gülay Avşar



Ebru Ceylan – Ece Bağcı – Deniz Celiloğlu – Nuri Bilge Ceylan –

Esin Küçüktepepınar – Merve Dizdar – Musab Ekici



Erdem Şenocak – Mediha Didem Türemen – Ebru Ceylan –

Ece Bağcı – Deniz Celiloğlu – Nuri Bilge Ceylan –

Esin Küçüktepepınar – Merve Dizdar



Mediha Didem Türemen – Deniz Celiloğlu – Musab Ekici –

Zeydan Karalar – Nuray Karalar – Ebru Ceylan –

Merve Dizdar – Nuri Bilge Ceylan – Ece Bağcı



Mert Fırat – Zeydan Karalar – Nuray Karalar – Merve Dizdar –

Deniz Celiloğlu – Musab Ekici – Ece Bağcı – Erdem Şenocak



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