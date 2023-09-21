Altın Koza’da Cumhuriyetin 100. Yılında Türk Sineması Paneli Sanki Her Şey Biraz Felâket, Bir Gün 365 Saat ve Karganın Uykusu Seyirci Karşısına Çıktı

30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, üçüncü gün programıyla devam etti. Sinemaseverlerin yoğun ilgi gösterdiği festivalin üçüncü gününde, Halil Ergün, Biket İlhan, Şerif Gören, Engin Ayça ve Reis Çelik, Cumhuriyetin 100. Yılında Türk Sineması panelinde konuştu. Ulusal yarışma filmlerinden Sanki Her Şey Biraz Felaket; Bir Gün, 365 Saat ve Karganın Uykusu filmlerinin gösterimleri yönetmen ve oyuncularının katılımlarıyla gerçekleştirildi. Festival kapsamında, Çukurova Altın Koza Film Akademisi’nin düzenlediği özel söyleşiler, Belgesel Film Yarışması ve Kısa Film Yarışması finalist filmlerinin gösterimi yapıldı.

Basın Bülteni

İkinci gün görüntülerini için tıklayınız.

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

Bir Gün, 365 Saat Söyleşisinden

Karganın Uykusu Söyleşisinden

Sanki Her Şey Biraz Felâket Söyleşisinden