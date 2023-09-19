Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde Emek Ödülleri Verildi

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında 30. kez sinemaseverlerle buluşan Adana Uluslararası Altın Koza Film Festivali’nin açılış gecesinde Orhan Kemal Emek Ödülleri sahiplerine takdim edildi. Emek Ödülleri, Türk Sineması’na sesiyle emek veren, Yeşilçam’ın şarkılarının unutulmaz sesi Belkıs Özener’ ve Genç Sinema hareketinin kurucularından yönetmen Ahmet Soner’e verildi. Merkez Park Amfi Tiyatro’da Yetkin Dikinciler’in sunumuyla gerçekleşen törende sevilen sanatçı Candan Erçetin, Yeşilçam filmlerinden şarkılar seslendirdi.
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Binnur Kaya – Yetkin Dikinciler – Belkıs Özener
Candan Erçetin – Zeydan Karalar
(Adana Büyükşehir Belediye Başkanı)
Nebil Özgentürk – Menderes Samancılar – Zeydan Karalar
Ömer Faruk Sorak – Yetkin Dikinciler
Yetkin Dikinciler – Belkıs Özener