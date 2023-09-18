Altın Koza’ya Altın Program

30. yılını kutlayan Adana Altın Koza Film Festivali’nin 18 – 24 Eylül 2023 tarihleri arasında Esas 01 Burda AVM ve Cinema Pink salonlarında gösterime sunulacak uluslararası programı; Berlin, Cannes, Venedik ve Locarno gibi film festivallerine seçilen ve ödüller kazanan yeni filmlerden ve önemli klasiklerden oluşuyor. Bir çoğunun Türkiye prömiyerinin yapılacağı 21 muhteşem filmden oluşan Dünya Sineması Seçkisi, Avrupa Rüyası, Özgürlüğün Yolları ve Anısına bölümlerini de kapsıyor. Geçen yıl 13 Eylül tarihinde festival sırasında vefat eden Jean – Luc Godard ve bu yıl 10 Şubat’ta kaybettiğimiz Carlos Saura da birer film gösterimiyle anılacak.

Basın Bülteni

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Carmen

Serseri Aşıklar (A Bout de Souffle)

