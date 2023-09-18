Adana Film Festivali’nde Türkiye Prömiyerini Yapacak, Umut Evirgen’in Yeni Filmi Annesinin Kuzusu’nun Teaser’ı Yayınlandı

Senaryosunu Feride Çiçekoğlu ve Umut Evirgen’in beraber kaleme aldığı, Umut Evirgen’in son uzun metrajlı filmi Annesinin Kuzusu Türkiye prömiyerini 30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde 21 Eylül günü yapacak. Festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda ilk kez seyirci ile buluşacak filmden ilk görüntüler yayınlandı. Annesinin Kuzusu filminin oyuncu kadrosunda Selin Şekerci, Kubilay Aka, Necip Memili, Hatice Aslan, Tansu Taşanlar gibi başarılı isimler yer alıyor. Sevgi sözcükleriyle gizlenen terörün peşine düşen Annesinin Kuzusu, alışılmadık bir aile hikâyesi ile herkesin geçmişindeki travmalarına kapı aralamaya çalışıyor.

Basın Bülteni

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